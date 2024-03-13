من مكافحة السرطان إلى فقدان الوزن... حقيقة فوائد خل التفاح

يخفض مستويات السكر في الدم

أحد الادعاءات الصحية الأكثر شيوعًا حول خل التفاح هو أنه يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

واقترحت دراسة أجريت، العام 2004، نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية للسكري أن تناول الخل كجزء من وجبة تحتوي على الكربوهيدرات، مثل البطاطا أو الأرز، قد يحسّن مستويات الجلوكوز والأنسولين بعد تناول الطعام.

وهذا، من الناحية النظرية، قد يساعد على مكافحة ارتفاع مستويات السكر في الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل مرض السكري.

لكن في دراسة أخرى أجريت، العام 2016، وجد الباحثون أن الخل كان أكثر فاعلية لدى الأفراد الأصحاء، ولم يؤثر على مرضى السكري.

وقال البروفيسور غونتر كوهنلي، عالم الأغذية من جامعة ريدينغ، إنه على الرغم من أن العديد من الدراسات تشير إلى وجود بعض التأثيرات المفيدة للخل على نسبة الجلوكوز في الدم، فإن العديد من هذه التأثيرات "قصيرة المدى وغير مجدية".

يكافح السرطان

على الرغم من الدراسات التي تدعي خلاف ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من خل التفاح لن يعالج السرطان، بحسب الأطباء.

وأكدوا أن إجراء معظم الدراسات التي تبحث في العلاقة بين خل التفاح والسرطان تمت في المختبرات وليس على البشر.

وأشارت إحدى الدراسات الأمريكية، التي أجريت، العام 1996، إلى أن الخلايا السرطانية تنمو بقوة أكبر في بيئة حمضية.

لأنه بمجرد أن يتم هضم خل التفاح في الجسم فإنه يتحول إلى مادة قلوية، على عكس الحمضية، وقد افترض آخرون أنه يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان.

ولكن لا يوجد دليل على أن الخلايا السرطانية لا تنمو في بيئة قلوية.

وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية من جامعة أستون في برمنغهام: "يعتمد هذا على ملاحظة حول عملية التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية في المختبر، ونماذج تجريبية أخرى وليس على البشر" .