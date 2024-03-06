العقم.. مشكلة صحية "مقلقة" في إسبانيا

كشفت جمعية الخصوبة الإسبانية "SEF" بالاشتراك مع جمعيات علمية وصحية أخرى، عن تراجع ملحوظ بعدد المواليد عام بعد عام.

وقالت الجمعية إن العقم أصبح مشكلة صحية عامة في إسبانيا، وإن واحدًا من كل خمسة أشخاص يعاني من مشاكل في الإنجاب. ففي عام 2023، ولد نحو 322 ألف طفل فقط، وهو أدنى رقم منذ عام 1941، وفقًا لصحيفة "El Pais" الإسبانية.

كما أكدت الجمعية أن الإحصاءات بينت تأخر فترة إنجاب المرأة لطفلها الأول بشكل متزايد، ففي عام 2022، بلغ عمر الأمهات 31 عامًا في المتوسط، أي 6 سنوات أكبر مما كانت عليه في عام 1975، حيث كانت النساء في ذلك الوقت أمهات بعمر الـ25 عامًا تقريبًا.

وبحسب الصحيفة، فإن 11% من الأطفال الجدد في إسبانيا يولدون من خلال تقنيات المساعدة على الإنجاب، ففي عام 2021، وُلد أكثر من 40 ألف طفل عبر علاجات الخصوبة، الرقم الذي يتخطى إحصائيات عام 2020 الذي شهد نحو 30 ألف ولادة.