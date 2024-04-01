مكسرات غنية بالبروتين.. وأفضل الطرق للاستمتاع بها

يمكنك الاستمتاع بالعديد من الفوائد الصحية للمكسرات الغنية بالبروتين، من خلال إدراجها في نظامك الغذائي.

وبحسب خبراء التغذية، فإن المكسرات الغنية بالبروتين ليست لذيذة فقط، بل إنها أيضًا مغذية وصحية؛ لأنها توفر مزيجًا رائعًا من العناصر الغذائية المهمة.

وهنا نستعرض أبرز أنواع المكسرات التي تحتوي على أعلى نسبة من البروتين، والطريقة المثالية لإدراجها في نظامك الغذائي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

الفول السوداني

يعد مصدرًا ممتازًا للبروتين؛ إذ يحتوي كل ربع كوب منه على 9.5 جرام من البروتين، فسواء كنت تحبه محمصًا، أو مملحًا، أو كزبدة، فإنه مصدر ممتاز لبناء العضلات وإصلاحها.

اللوز

يوفر جرعة كبيرة من البروتين، فكل ربع كوب منه يحتوي على 7 جرامات من البروتين، إلى جانب احتوائه على الدهون الصحية والألياف.

ويمكنك الاستمتاع به نيئًا، أو إضافته إلى السلطات، أو تحضير حليب كريمي لذيذ ومغذ.