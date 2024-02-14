الجانب المظلم من حليب اللوز

اكتسب حليب اللوز شهرة واسعة في الآونة الأخيرة كبديل صحي للحليب الحيواني، حيث يحتوي على نسب مرتفعة من المغذيات، إضافة لمذاقه السلس وقوامه الكريمي.

ويقول خبراء في مجال الصحة لموقع "تايمز أوف إنديا" إن حليب اللوز المحضر منزليًا من طحين اللوز أفضل بكثير من حليب اللوز الذي يتم شراؤه من المتاجر.

وأوضحوا أن "الحليب الجاهز يُصنع من حبوب ذات جودة ردئية، ويستخدم فيه القليل من اللوز فقط، كما يحتوي على زيت الكانولا وشراب الذرة عالي الفركتوز، وبعض المنكهات التي تضيف نكهة للحليب".

وأضافوا: "حليب اللوز يحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات التي تسبب النقرس وآلام المفاصل، وبعض الأمراض المعوية.

هل حليب اللوز صحي بالفعل؟

على الرغم من أنه يتم الترويج لحليب اللوز على أنه بديل صحي لمنتجات الألبان الحيوانية، إلا أنه يحتوي على نفس المعادن الطبيعية الموجودة في حليب البقر، مثل: الكالسيوم، والبروتين، وفيتامين ب 12، وفي حين أن أنواع حليب اللوز تحتوي على المعادن السابقة فعلاً، إلا أن أنواعًا أخرى تحتوي على نسب عالية من السكر المضاف والمواد الحافظة التي تتعارض مع جميع الفوائد الصحية.

ويجمع الأطباء على أنه على الأفراد استعمال حليب اللوز بحذر، خاصة في حال كانوا يعانون من حساسية المكسرات، حيث إن اللوز يعد من مسببات الحساسية الشائعة.