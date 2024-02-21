ما العلاقة بين الشعور بالبرد والفيتامينات؟

إن الشعور بالبرد الشديد عندما لا يشعر الآخرون به قد يشير إلى نقص في الفيتامينات والمعادن الحيوية. وقد يؤدي هذا النقص، خاصة في فيتامين ب والحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى، إلى حالات مثل فقر الدم، الذي ينعكس على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة بشكل فعال، بحسب تقرير نشره موقع very well health.

نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، إلى فقر الدم وزيادة الحساسية لدرجات الحرارة الباردة. وتمتد أعراض نقص فيتامين ب 12 إلى ما هو أبعد من الشعور بالبرد وقد تشمل الصداع والتعب ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وتختلف أسباب نقص فيتامين ب 12 من أمراض المناعة الذاتية مثل فقر الدم الخبيث إلى القيود الغذائية، مثل الأنظمة الغذائية النباتية الصارمة، وبعض الأدوية التي تعيق الامتصاص.

نقص فيتامين ب 9

وبالمثل، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من فيتامين ب 9، أو حمض الفوليك، إلى فقر الدم والحساسية للبرد. فهذه المغذيات ضرورية لتكوين خلايا الدم الحمراء ويمكن استنفادها بسبب عوامل مثل الحمل أو اضطراب تعاطي الكحول أو اضطرابات الجهاز الهضمي.