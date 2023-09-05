تحذيرات في بريطانيا من حقنة لإنقاص الوزن تهدد حياة المرضى

حذر الأطباء من أن الصخب على مستوى المملكة المتحدة للحصول على حقن جديدة لخفض الوزن، بعد وصول الإمدادات الأولى من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، يسبب تهديدًا حقيقيًّا لسلامة المرضى، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".

وقالت الصحيفة إن عقار"Wegovy" المضاد للسمنة المفرطة، التي يعاني منها أكثر من 50 ألف مريض بريطاني، سيكون متاحًا هذا الأسبوع من خلال هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS"، وكذلك من خلال الشراء على الإنترنت بسعر يقدر بـ 200 جنيه إسترليني.

ولفتت إلى أن العنصر الأساس المكون لهذا العقار "سيماجلوتايد" يدخل أيضًا في تكوين عقار "Ozempic" المستخدم لعلاج مرض السكري.

وأضافت أن العديد من مرضى السمنة يقومون باستخدام عقار "Ozempic" كعلاج خاص لفقدان الوزن. وقد تم استخدامه من قبل شخصيات عامة بما في ذلك رئيس الوزراء السابق "بوريس جونسون" ومقدم البرامج الشهير "جيريمي كلاركسون".

وتسبب ذلك بزيادة الطلب على "سيماجلوتايد" المكون الرئيس للعقارين، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار لمرضى السكري والسمنة المفرطة.