تحذير من تحدي "أقراص الباراسيتامول" على "تيك توك"

حذَّر خبراء، من تحدٍّ جديدٍ على تطبيق "تيك توك"، يقوم على تناول أكبر قدر من "أقراص الباراسيتامول" لمعرفة من يمكنه البقاء في المستشفى أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير تقارير إلى أن "التحدي المثير للقلق" بدأ في مدينة ساوثهامبتون البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ثم انتشر بعدها بشكل واسع في بضع مناطق ودول.

وشددت دونا جونز الرئيسة الجديدة لجمعية مفوضي الشرطة والجريمة (APCC) في بريطانيا، في مقابلة مع راديو "بي بي سي"، على أن الآباء بحاجة لتعليم الأبناء "الصواب من الخطأ".

وقالت: "كان لدينا عدد كبير من الأطفال في ساوثهامبتون يتناولون الباراسيتامول خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تحدي (تيك توك) لمعرفة من يمكنه الدخول إلى المستشفى والبقاء هناك لفترة أطول".

وتابعت: "يتحمل الآباء مسؤولية التحدث إلى هؤلاء الأطفال حول ما يحدث على التطبيق، وكيف أن هذه الأشياء ليست للمتعة، ويمكن أن يؤدي التحدي للوفاة، وليس من المعقول القيام بذلك".

وقالت: "بالطبع هذا أمر مقلق بشكل لا يصدق، إنه يعرّض حياة الشباب للخطر".

وحذَّر العديد من الإعلاميين والمشاهير في المنطقة العربية من خطورة هذا التحدي المثير للريبة والشخص الذي يقف وراءه والدوافع وراء تغذيته، بحسب وصف البعض.