دراسة تكشف سبب ارتفاع خطر إصابة النساء بالتهاب المفاصل

يعاني نحو 400 ألف شخص في المملكة المتحدة من التهاب المفاصل الروماتويدي، فيما يصل عدد النساء المصابات بالمرض إلى 3 أضعاف عدد الرجال.

وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن "استخدام العلاج بالهرمونات البديلة قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 50%، حسب ما كشفت دراسة حديثة، أشارت إلى عوامل أخرى مثل انقطاع الطمث المبكر، وعدد الأطفال، وبعض الإجراءات الطبية، التي قد تساهم في جعل النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة المرضية".

وسلطت "التايمز" الضوء على "نتائج الدراسة التي أجراها أكاديميون صينيون باستخدام بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وقاموا من خلالها بتتبع الحالة الصحية لما يقارب 223.526 امرأة على مدار 12 عامًا، أصيب من بينهن 3313 بالتهاب المفاصل الروماتويدي الذي يعتبر من أمراض المناعة الذاتية المزمنة، ويتميز بقدرته على مهاجمة الجهاز المناعي للمفاصل، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الالتهاب والتورم والألم، وينتشر أعلى عند النساء".

ورأى الدكتور بنجامين اليس، استشاري أمراض الروماتيزم وكبير مستشاري السياسات السريرية في منظمة "Versus Arthritis"، المعنية بدعم الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل والحالات العضلية الهيكلية، أن "الأسباب التي تجعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالمرض ليست مفهومة بالكامل، لكنه يرجح أن يكون للعوامل الوراثية الموجودة على الكروموسوم X الذي يساعد في تنظيم جهاز المناعة، والهرمونات الأنثوية، خاصة هرمون الاستروجين، دور فعال في زيادة تعرض المرأة لأمراض الجهاز المناعي".

وخلصت الدراسة إلى أن "النساء اللاتي تعرضن لانقطاع الطمث في سن مبكرة قبل الـ 45 هن أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بمعدل 46%، من النساء اللواتي انقطع الطمث لديهن في بداية الخمسينيات من أعمارهن، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط استخدام العلاج الهرموني التعويضي بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بنسبة 46%".