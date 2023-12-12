كيف تتجنب الإصابة بالتهاب المفاصل مع التقدم بالعمر؟

في دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة على أكثر من 2200 شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و 80، قال 60% منهم إنه تم إخبارهم من قبل مقدم للرعاية الصحية أن لديهم شكلا ما من أشكال التهاب المفاصل، وفق ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن التهاب المفاصل ليس نتيجة حتمية للتقدم في العمر بحسب كيلي دومينيك ألين اختصاصية فسيولوجيا التمارين بكلية الطب في جامعة نورث كارولاينا التي قالت إن الناس يبدؤون في بعض الأحيان بالشعور بالأوجاع والآلام في مفاصلهم ولا يفعلون شيئا حيالها لاعتقادهم بأن الجميع يصابون بالتهاب المفاصل مع تقدمهم في العمر.

وأوضحت ألين أن التهاب المفاصل هو مصطلح يشمل أكثر من 100 نوع من حالات التهاب المفاصل، كل منها يمكن أن ينشأ لأسباب مختلفة، وكثير من هذه الأسباب لا علاقة له بالعمر، منوهة إلى أن هشاشة العظام أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50، وبخاصة النساء.

وقال واين ماكورميك، طبيب أمراض الشيخوخة بكلية الطب في جامعة واشنطن، إن أحد أشكال أمراض المفاصل التنكسية يعرف باسم هشاشة العظام، وهو شيء من المرجح حدوثه مع تقدم الشخص في العمر.

كما أن هشاشة العظام شائعة بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بهذا المرض، أو لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معينة كالبدانة أو أمراض القلب أو السكري.

بعض الأشخاص قد يجدون أن آلام المفاصل لديهم تحد من نشاطاتهم مع تقدمهم في العمر. لكن أشخاصا آخرين قد تظهر صور الأشعة السينية أن لديهم مفاصل تالفة بشكل ملحوظ قد لا يشعرون بالألم بتاتا بحسب ماكورميك الذي أضاف أنه نتيجة لهذا ينبغي على كل شخص أن يطور خطته الخاصة بمساعدة طبيبه لكيفية البقاء سليما من الناحية الصحية والوظائفية.