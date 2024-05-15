"جفاف الفم" علامة لـ5 أمراض خطيرة

أظهرت دراسة حديثة أن جفاف الفم، الذي يُعتبر غالبًا عرضًا شائعًا للكثير من الأمراض البسيطة، قد يكون في الواقع إشارة حمراء لخمس حالات صحية أكثر خطورة.

وأكد الدكتور آزاد إيروملو، الخبير في شركة طب الأسنان "باننغ دينتال"، أن جفاف الفم ليس مجرد مشكلة تجميلية بسيطة، بل قد يكون دليلاً على وجود مشاكل صحية أعمق. ومن بين هذه المشاكل الخمس الرئيسة التي قد تكون وراء جفاف الفم: فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض السكري، ومرض الزهايمر، والسكتة الدماغية، ومتلازمة سجوجرن.

وأشار الدكتور إيروملو إلى أن جفاف الفم المزمن يمكن أن يكون علامة على وجود مشاكل صحية في مناطق أخرى من الجسم. وأوضح قائلاً: "عندما يصبح الفم جافًا بشكل مستمر، فإن هذا قد يكون إشارة لوجود مشاكل صحية أخرى تحتاج إلى التحقق منها بجدية".