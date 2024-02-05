أمراض خطيرة قد يسببها غسول الفم

يعد غسول الفم جزءًا مهمًا من روتين العناية اليومية بالأسنان للعديد من الأشخاص، لكن أخيرا طرح عدد من الخبراء بعض التساؤلات حول مدى سلامته.

وبهذا الخصوص، أكدت الدكتورة زوي بروكس، الأستاذ المساعد في أبحاث طب الأسنان بجامعة كاليفورنيا، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية على أهمية الاحتفاظ ببعض البكتيريا في الفم، مشيرة إلى أن أنواعا معينة من الغسولات قد تؤدي إلى فقدانها تماما.

وأشارت الدكتورة بروكس إلى أن الخصائص المطهرة الموجودة في غسول الفم، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة كارتفاع ضغط الدم والسكري.

وقالت "غسول الفم يقضي على الميكروبيوم الفموي، وخاصةً العلامات التجارية التي تحتوي على مادة "الكلورهيكسيدين" المطهرة.