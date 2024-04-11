انتقلت إلى البشر.. اكتشاف عدوى نادرة في قطتين

اكتشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، إصابة قطتين وطبيب بيطري بعدوى فطرية نادرة، ناجمة عن داء الشعريات المبوّغة.

وتراقب السلطات الصحية انتشار عدوى مماثلة في القطط بأمريكا الجنوبية وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، التي بينت أن هذا الداء ينتشر من ملامسة النباتات الحادة التي يمكن أن تخترق الجلد مثل أشواك الورود.

وتم اكتشاف الحالات بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في نهاية عام 2022 ومطلع عام 2023.

وأضاف المركز، أن الداء يتسبب في عدوى جلدية يكون الشفاء منها بطيئا للغاية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنّفت داء الشعريات المبوّغة على أنه مرض من أمراض المناطق المدارية المهملة، وأنه يندرج ضمن البرنامج المتطور لمكافحة أمراض المناطق المدارية المهملة المتعلقة بالجلد.