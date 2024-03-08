منظمة الصحة تحذّر من حمى الببغاء.. عدوى قاتلة تتفشى في أوروبا

منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في أوروبا بعد وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص بالعدوى الببغائية أو حمى الببغاء كما تسمى التي تفشّت في جميع أنحاء أوروبا وفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية، حيث لوحظ تفشي المرض في البداية عام 2023 وازداد منذ بداية هذا العام ..

توفي أربعة أشخاص في الدنمارك بينما توفي شخص واحد في هولندا، وتم نقل العشرات إلى المستشفيات في النمسا وألمانيا والسويد ..

فبعد "التفشي المميت" ما هي حمى الببغاء؟.

هي عدوى بكتيرية في الجهاز التنفسي، وتنجم عن بكتيريا من عائلة "الكلاميديا" (C. psittaci) الموجودة في مجموعة متنوعة من الطيور والدواجن البرية والحيوانات الأليفة.

ولا تبدو الطيور المصابة بالمرض "مريضة دائما"، ولكنها تطرح البكتيريا عندما تتنفس أو تتبرز.

هناك 6 أعراض شائعة لإصابة الطائر بالمرض، وتعتبر الفضلات الرطبة من الأعراض الشائعة المرتبطة بحمى الببغاء في جميع المراحل.. وقد تواجه الطيور المصابة صعوبة في التنفس .. والارتعاش والارتجاف والإفرازات العينية الأنفية.

ينتقل المرض للإنسان من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو استنشاق جزيئات من ريشها أو برازها المجفف.. وينتقل أحيانًا عن طريق عض الطائر أو ملامسة منقاره لفم الإنسان.

أما انتقال العدوى من إنسان لآخر فنادر لكنه ممكن.. وعادة ما يكون أصحاب الحيوانات الأليفة، عمال الدواجن، البستانيون، والأطباء البيطريون أكثر عرضة للإصابة.

يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ومعظم الأشخاص الذين يتلقون العلاج يتعافون تمامًا.. وفي الحالات النادرة، قد تكون قاتلة، خاصةً لدى كبار السن أو الأطفال أو الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.