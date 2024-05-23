تطوير طريقة لجعل الشوكولاتة صحيّة

كشفت دراسة حديثة، أجراها علماء في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ في سويسرا، بالتعاون مع شركة تصنيع الشوكولاتة السويسرية "Felchlin"، عن طريقة رائدة لجعل الشوكولاتة صحية بشكل أكثر.

وتتحدث الدراسة، التي نشرها موقع "نيوزويك"، عن تغيير طريقة إنتاج الشوكولاتة واستهلاكها من خلال استخدام المزيد من أجزاء فاكهة الكاكاو.

وتقليدياً، يتم تصنيع الشوكولاتة عن طريق استخلاص كتلة الكاكاو وزبدة الكاكاو من حبوب الكاكاو، مع ترك المكونات الأخرى للفاكهة دون استخدام.