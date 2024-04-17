6 علامات تدل على تناولك الكثير من السكر

إن اتخاذ خيارات غذائية صحية يمكن أن يكون مفتاحًا لصحتك العامة، ورغم سوء سمعة السكر، فإنه مصدر أساس للطاقة وضروري للجسم. ومع ذلك، إن زاد استهلاكك للحلويات، فقد تواجه آثارًا سلبية كثيرة بحسب ما يؤكده الخبراء.

ويقول الأطباء في تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن 6 علامات واضحة تظهر على الجسم، تشير إلى تناولك الكثير من السكر، وهي:

زيادة وزن "غير متوقعة"

تعد زيادة الوزن غير المتوقعة من العلامات الواضحة للإفراط في تناول السكر. فاستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون في الجسم وبالتالي يسبب زيادة مفاجئة في الوزن.

الرغبة المفرطة

تشير الرغبة المفرطة في تناول السكر إلى احتمالية إدمانه، فإذا شعرت برغبة مستمرة في تناول الحلويات والأطعمة السكرية، فقد يكون جسمك قد أصبح معتمدًا على السكر.