6 علامات تدل على تناولك الكثير من السكر
إن اتخاذ خيارات غذائية صحية يمكن أن يكون مفتاحًا لصحتك العامة، ورغم سوء سمعة السكر، فإنه مصدر أساس للطاقة وضروري للجسم. ومع ذلك، إن زاد استهلاكك للحلويات، فقد تواجه آثارًا سلبية كثيرة بحسب ما يؤكده الخبراء.
ويقول الأطباء في تقرير لصحيفة "تايمز أوف إنديا" إن 6 علامات واضحة تظهر على الجسم، تشير إلى تناولك الكثير من السكر، وهي:
زيادة وزن "غير متوقعة"
تعد زيادة الوزن غير المتوقعة من العلامات الواضحة للإفراط في تناول السكر. فاستهلاك كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والمشروبات المحلاة، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون في الجسم وبالتالي يسبب زيادة مفاجئة في الوزن.
الرغبة المفرطة
تشير الرغبة المفرطة في تناول السكر إلى احتمالية إدمانه، فإذا شعرت برغبة مستمرة في تناول الحلويات والأطعمة السكرية، فقد يكون جسمك قد أصبح معتمدًا على السكر.
مشاكل الجلد
يقول الخبراء إن كميات زائدة من السكر في النظام الغذائي يمكن أن تسهم في تفاقم مشاكل الجلد، مثل: حب الشباب، وعلامات الشيخوخة المبكرة.
التعب والإرهاق
بإمكان السكر أن يعطي دفعة مؤقتة من الطاقة، ولكن يتبعها غالبًا شعور بالتعب والإرهاق. فإذا شعرت بنقص في الطاقة بشكل مستمر، فقد يكون ذلك بسبب تقلبات مستويات السكر في الدم.
المرض المتكرر
ومن الممكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى إضعاف جهاز المناعة؛ ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بشكل متكرر.
زيادة مقاومة الأنسولين
يشير الأطباء إلى أن تناول السكر بكثرة يسهم في زيادة مقاومة الأنسولين، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ولا يتسبب تناول السكر في نفس الأعراض لكل شخص، ولكنه من الأفضل تجنب السكريات المضافة في الوجبات المصنعة، إذ يمكن أن تكون أكثر ضررًا من السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه.