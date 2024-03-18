لماذا عليك إبقاء العلكة الخالية من السكر ضمن مشترياتك؟

توصلت دراسة جديدة نشرت نتائجها "جمعية التغذية الأمريكية" إلى وجود صلة بين العلكة الخالية من السكر والنظام الغذائي الأفضل، ما يجعلها سبباً قوياً لوجودها في سلة البقالة الخاصة بك.

واستند الباحثون في هذه الدراسة إلى بيانات المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة (NHANES)، وهي أداة هامة تستخدمها مراكز السيطرة على الأمراض لفهم الحالة الصحية والتغذوية للأمريكيين بشكل أفضل.

الدراسة أجراها فريق بحثي بقيادة الدكتور تايلور سي والاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Think Healthy Group والأستاذ المشارك في جامعة جورج واشنطن وجامعة تافتس، لتتوصل إلى ثلاث نتائج رئيسية فيما يتعلق بمضغ العلكة الخالية من السكر.

ارتباطها بنظام غذائي أفضل:

أفاد المشاركون الذين تناولوا العلكة بأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا يلتزم بشكل وثيق بالمبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية، بالمقارنة مع المشاركين الذين لم يتناولوا العلكة. وتحديدًا، يرتبط مضغ العلكة الخالية من السكر بتقليل استهلاك السكر المضاف والوجبات الخفيفة.

تعزيز عملية التمثيل الغذائي:

يقلل مضغ العلكة الخالية من السكر من شهية الشخص للوجبات الخفيفة، وخاصة الحلويات، بين الوجبات. وتشير الدراسة إلى أن مضغ العلكة قبل تناول الطعام يقلل من تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية العالية والسكريات المضافة، وبالتالي يحسن النظام الغذائي العام للفرد.