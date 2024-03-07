الصيام.. فوائد صحية تتعدى خسارة الوزن

فوائد تتعدى خسارة الوزن

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ملاحظة تحول الجسم من الجلوكوز إلى الدهون كمصدر أساس للوقود خلال الأيام الأولى من الصيام. ويؤكد هذا التحول الأيضي قدرة الجسم الرائعة على التكيف مع فترات ندرة العناصر الغذائية. وعلى مدار الصيام، أظهر المشاركون فقدانًا متوسطًا للوزن قدره 5.7 كيلوغرام، يشمل كتلة الدهون والكتلة الخالية من الدهون.

وامتدت اكتشافات الدراسة إلى ما هو أبعد من مجرد التغيرات الأيضية، اذ حدَّد الباحثون تغيرات مميزة في علامات بروتين الدم في اليوم الثالث من الصيام؛ ما يدل على استجابة جهازية شاملة. ومن الجدير بالذكر أن هذه التغييرات شملت البروتينات المهمة للسلامة الهيكلية لخلايا الدماغ، ما يشير إلى الفوائد المعرفية المحتملة المرتبطة بالصيام.

وأكدت كلوديا لانجنبيرج، مديرة معهد أبحاث جامعة كوين ماري للصحة الدقيقة (PHURI)، الطبيعة الرائدة لهذه النتائج، قائلة "للمرة الأولى، أصبحنا قادرين على رؤية ما يحدث على المستوى الجزيئي في جميع أنحاء الجسم عندما نصوم".

وأكدت أنه في حال اتباع الصيام بإشراف طبي فإنه يمكن أن يكون بمثابة تدخل فعال لفقدان الوزن، وربما يؤدي إلى فوائد صحية إضافية تتجاوز مجرد تقييد السعرات الحرارية.