اكتشاف جين يحمي البشر من معظم فيروسات إنفلونزا الطيور

توصل فريق من الباحثين البريطانيين إلى جين بشري يعتقد أنه قادر على توفير حماية ما للبشر من الإصابة بمعظم فيروسيات إنفلونزا الطيور.

وتصيب فيروسات تلك، الطيور بشكل أساسي، لكنها قد تنتقل إلى الحيوانات التي تفترس الطيور، وقد تنتقل في حالات نادرة إلى البشر الذين يخالطون عن كثب الطيور المصابة.

ودرس فريق من العلماء من مركز أبحاث الفيروسات، مئات الجينات التي تتجلى تلقائياً في الخلايا البشرية، وقارنوا سلوك الجينات أثناء الإصابة بالعدوى بالفيروسات الموسمية التي تصيب البشر أو بفيروسات إنفلونزا الطيور.

وركزوا على جين يسمى "بي. تي. إن3 إيه3" الذي يظهر في كل من الجهاز التنفسي البشري العلوي والسفلي.