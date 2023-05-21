هل نحن معرضون للإصابة بإنفلونزا الطيور؟ عالم فيروسات يجيب
أعلن البروفيسور أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات الروسي في مركز"غماليا" لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، أن الإنسان غير معرض للإصابة بإنفلونزا الطيور.
وأضاف البروفيسور أن احتمال انتشار وباء إنفلونزا الطيور منخفض.
وأشار إلى أن "بعض أنواع فيروس إنفلونزا الطيور يمكن أن تصيب البشر، ولكن بصعوبة، أي لا بد أن يتعرض الإنسان إلى كمية كبيرة من هذا الفيروس لكي يصاب بالمرض، وإذا حصلت الإصابة، فإن مسار المرض يكون شديدا، وحوالي 50% من المصابين يفارقون الحياة"، وفق صحيفة "إزفيستيا".
وخلال 25 سنة الأخيرة سجلت ألف إصابة بإنفلونزا الطيور، وهذا عدد صغير جدا، ولكن مع ذلك يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناس من هذا المرض، وينصح الخبير بعدم زيارة مزارع تربية الدواجن وعدم لمس الطيور النافقة في الشوارع وأماكن اخرى.
وأضاف البروفيسور أنه "يجب أن تكون هناك جهة خدمية معنية تقوم بجمع الطيور النافقة وتطهير أماكنها، أما الحيوانات الأليفة، القطط والكلاب فليست عرضة للإصابة بعدوى إنفلونزا الطيور".