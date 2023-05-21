هل نحن معرضون للإصابة بإنفلونزا الطيور؟ عالم فيروسات يجيب

وأشار إلى أن "بعض أنواع فيروس إنفلونزا الطيور يمكن أن تصيب البشر، ولكن بصعوبة، أي لا بد أن يتعرض الإنسان إلى كمية كبيرة من هذا الفيروس لكي يصاب بالمرض، وإذا حصلت الإصابة، فإن مسار المرض يكون شديدا، وحوالي 50% من المصابين يفارقون الحياة"، وفق صحيفة "إزفيستيا".