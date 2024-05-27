5 خطوات لخفض ضغط الدم المرتفع
يمثل ارتفاع ضغط الدم، المعروف بـ"القاتل الصامت"، مشكلة صحية حقيقية؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الكلى والخرف.
وبحسب صحفية "ميرور" البريطانية، هناك 5 خطوات لخفض ضغط الدم المرتفع، بحسب خبراء في مجال الصحة:
تمارين الثبات
تمارين البلانك، والقرفصاء المنخفض، والجلوس على الحائط، جميعها فعالة في تحسين تدفق الدم وخفض الضغط.
وأوضح الدكتور جيمي أودريسكول من جامعة "كانتربري كرايست تشيرش" أن هذه التمارين تزيد تدفق الدم بشكل مفاجئ عند الاسترخاء.
الجري
يُحسن الجري ضغط الدم ويعزز قدرة الجسم على استخدام الأكسجين؛ ما يساعد في الوقاية من أمراض القلب.
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم
يُساعد تناول الأطعمة مثل الموز، والعدس، والبطاطا، والأفوكادو في خفض ضغط الدم عن طريق توازن الصوديوم في الجسم.
النوم الكافي
أظهرت الأبحاث، أن النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً ضروري للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.
تمارين التمدد واليوغا
تساعد هذه التمارين على تقليل تصلب الأوعية الدموية؛ ما يسهم في خفض ضغط الدم بشكل فعال.
وفي النهاية، يؤكد الخبراء أن اتباع النصائح السابقة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، خلال 3 أشهر فقط؛ ما يساعد في الوقاية من المضاعفات الخطيرة.