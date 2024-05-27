5 خطوات لخفض ضغط الدم المرتفع

الجري

يُحسن الجري ضغط الدم ويعزز قدرة الجسم على استخدام الأكسجين؛ ما يساعد في الوقاية من أمراض القلب.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

يُساعد تناول الأطعمة مثل الموز، والعدس، والبطاطا، والأفوكادو في خفض ضغط الدم عن طريق توازن الصوديوم في الجسم.

النوم الكافي

أظهرت الأبحاث، أن النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً ضروري للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.