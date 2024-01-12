هل الشوكولاتة الداكنة تخفض ارتفاع ضغط الدم؟

وفي عام 2019، تم الإبلاغ عن ما يقدر بنحو 523 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى معدلات انتشار، وسجلت آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية أعلى معدلات الوفيات.

باحثون قالوا، إن التجارب ذات الشواهد السابقة على نطاق صغير أشارت إلى فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب والأوعية الدموية، والتي تعزى إلى وجود ثلاثة مركبات كيميائية رئيسة هي البروسيانيدين، والكاتشين، والإبيكاتشين، المعروفة بتأثيراتها الإيجابية على نظام القلب والأوعية الدموية.

وأضافوا أن هذه الدراسة، أظهرت طريقة التوزيع العشوائي لاستكشاف العلاقة السببية بين تناول الشوكولاتة الداكنة، وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك باستخدام المتغيرات الجينية المفيدة.

ولفتت نتائج الدراسة إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي المرتبط بتناول الشوكولاتة الداكنة، إضافة إلى أنه لوحظ وجود علاقة سلبية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وخطر الجلطات الدموية الوريدية.

فوائد صحية للشوكولاتة

وأكدت الدراسة على الفوائد الصحية المحتملة للتركيبات الكيميائية الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، والتي يعتقد أنها تعزز وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وتساهم في توسعها، وتمنع تراكم الصفائح الدموية عن طريق زيادة إطلاق أكسيد النيتريك.

وتظهر هذه التركيبات الكيميائية أيضًا أنشطة قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات؛ مما يساهم في صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

كما لم تغفل الدراسة عن بعض القيود، مثل صغر حجم عينة البيانات، إلا أنها توفر رؤى قيمة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الأساسي.

ويؤكد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية لإقامة علاقة سببية قوية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفق الموقع الطبي.

وتنصح الدراسة الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي بالتفكير في استبدال الشوكولاتة الداكنة بالوجبات الخفيفة غير الصحية كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.