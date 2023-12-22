محبو شوكولاتة "كواليتي ستريت" يشتكون من نقص أصنافهم المحببة

اشتكى محبو شوكولاتة "كواليتي ستريت" في بريطانيا، من غياب عدد من أصنافهم المحببة داخل العلبة الشهير. وأكدت شركة "نستلة" بالفعل أن هناك نقصا في أصناف من شوكولاتة "كواليتي ستريت" هذا العام.

وكان أحد محبي الشوكولاتة، قد أرسل هذا العام، رسالة إلى الشركة للاستفسار عن سبب عدم وجود بعض النكهات المحببة داخل علبة "كواليتي ستريت"، وكتب آخر تعليقا على منصة "إكس": "أعتقد أن نظام مراقبة الجودة الخاص بشركة كواليتي ستريت بحاجة إلى إعادة ضبط المعايير، ثلاث حبات أرجوانية، وصفر جوز الهند؟ اشرحوا أنفسكم".

وردت شركة "نستلة" واعتذرت عن عدم وجود بعض الأصناف المفضلة هذا العام، كما طمأنت محبي الشوكولاتة "أنهم لم يتلقوا عددا أقل من شوكولاتة كواليتي ستريت".

وأوضحت "نستلة": "لا تقلقوا، لم تحصلوا على كمية أقل. في بعض الأحيان، وبسبب ظروف خارجة عن إرادتنا، نستبدل قطعة حلوى بقطع أخرى لذيذة بنفس القدر".

وفي بيان صدر، قالت جيما هاندلي، مديرة العلامة التجارية الأولى في كواليتي ستريت: "نحن نقوم بتجربة شكل مختلف لاثنين من حلوياتنا. نحن نعرف مدى شهرة حلويات كواليتي ستريت وتأكدنا من ذلك. إنه نفس المذاق الرائع الذي يعرفه الناس ويحبونه داخل أغلفتهم الملونة المميزة".