ارتباط وثيق بين السكري وأمراض القلب والكلى

تعد أمراض القلب والسكري والكلى من بين الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا في العالم، ويقول خبراء في مجال الصحة، إن هذه الأمراض مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.

وبحسب ما جاء في صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن البالغين المصابين بداء السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون منه. كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري (الأول والثاني) معرضون أيضًا لخطر الإصابة بأمراض الكلى. وعندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، يضطر قلب الشخص إلى العمل بجهد أكبر لضخ الدم إليها؛ ما قد يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب.

وتتداخل الأمراض الثلاثة إلى حد كبير، حتى أن جمعية القلب الأمريكية صاغت في العام الماضي مصطلح متلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، لوصف المرضى الذين يعانون من اثنين أو أكثر من هذه الأمراض، أو المعرضين لخطر الإصابة بها.

وتشير دراسة جديدة إلى أن ما يقرب من 90% من البالغين الأمريكيين يظهرون بالفعل بعض العلامات المبكرة لهذه الحالات المرتبطة.

وتشير الدراسة إلى ضرورة انتباه الأشخاص إلى عوامل الخطر المشتركة لهذه الأمراض في وقت مبكر، بما في ذلك الدهون الزائدة في الجسم، وسكر الدم غير المنضبط، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.