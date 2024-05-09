علاقة "صادمة" بين مرض السكري والإصابة بالسرطان

أظهرت دراسة جديدة أن هناك مادة كيميائية مرتبطة بمرض السكري غير المنضبط، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك وفقًا لدراسة جديدة قد تساعد الأشخاص المعرضين للإصابة بالسرطان على إدارة نظامهم الغذائي.

وتُراجع الدراسة نظرية طويلة الأمد حول بعض الجينات "المانعة للسرطان"، وتقترح هذه النظرية المعروفة باسم "نموذج كنودسون ذي الضربتين" أن الجينات التي تمنع السرطان في الخلايا البشرية يجب أن يتم تعطيلها بشكل دائم قبل أن يبدأ السرطان في النمو.

ومع ذلك، تشير أحدث الأبحاث إلى أن مادة ميثيل جليوكسال؛ وهي مادة كيميائية تُفرز عندما يقوم الجسم بتكسير الجلوكوز لإنتاج الطاقة، يمكن أن تعطل هذه الجينات الواقية.

وهذا يعني أن النوبات المتكررة من مرض السكري غير المنضبط أو النظام الغذائي السيئ لفترات طويلة، يمكن أن يتراكم بمرور الوقت لتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.