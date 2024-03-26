هل تزيد المشروبات الرمضانية من الشعور بالعطش؟

يتغير النظام الغذائي للصائمين في رمضان، سواء على مستوى الوجبات التي يتم تناولها في أوقات متقاربة، أو على مستوى مشروبات يستهلكها الصائمون، وبعضها يسبب عطشا لهم في نهار رمضان.

وأكدت الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، صفاء الشقري، أن "المشروبات الرمضانية، مثل الجلاب وقمر الدين، تحتوي عادة على نسبة سكر عالية، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش بعد استهلاكها، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة".

وأوضحت الشقري، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إضافة إلى نسبة من الصوديوم التي تحتوي عليه بعض المشروبات، فإنه عندما يستهلك الجسم كمية كبيرة من السكر، يحتاج إلى المزيد من الماء لمعالجة هذه السكريات والتخلص من النفايات الناتجة عن عملية الأيض، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش".