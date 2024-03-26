هل تزيد المشروبات الرمضانية من الشعور بالعطش؟
يتغير النظام الغذائي للصائمين في رمضان، سواء على مستوى الوجبات التي يتم تناولها في أوقات متقاربة، أو على مستوى مشروبات يستهلكها الصائمون، وبعضها يسبب عطشا لهم في نهار رمضان.
وأكدت الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، صفاء الشقري، أن "المشروبات الرمضانية، مثل الجلاب وقمر الدين، تحتوي عادة على نسبة سكر عالية، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش بعد استهلاكها، خاصة إذا تم تناولها بكميات كبيرة".
وأوضحت الشقري، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "إضافة إلى نسبة من الصوديوم التي تحتوي عليه بعض المشروبات، فإنه عندما يستهلك الجسم كمية كبيرة من السكر، يحتاج إلى المزيد من الماء لمعالجة هذه السكريات والتخلص من النفايات الناتجة عن عملية الأيض، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشعور بالعطش".
نصائح لتقليل الشعور بالعطش
وقالت الأخصائية في التغذية العلاجية إنه "لتقليل الشعور بالعطش بعد استهلاك هذه المشروبات، يُنصح بتقليل كمية السكر المضافة إليها، إلى جانب تنويع المشروبات بتضمين خيارات أخرى تحتوي على نسب أقل من السكريات والملح، مثل الماء والمشروبات العشبية، للمساعدة في ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام".
وسجلت الأخصائية ذاتها أنه "في رمضان يستمتع الكثيرون بالعديد من المشروبات التي تتميز بنكهتها الفريدة وقيمها الغذائية"، معتبرة أن بعضها "يحتوي على مكونات تزيد الشعور بالعطش لدى الصائم، خاصة تلك التي تحتوي على نسب عالية من السكر أو الكافيين؛ وعلى رأسها القهوة والشاي".
وتشدد الشقري على ضرورة "اتباع استراتيجية تساعد على ترطيب الجسم وتقليل الحاجة إلى الماء لتجنب الشعور بالعطش خلال نهار رمضان؛ بتناول كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات المدرة للبول، والتقليل من الأطعمة المالحة والمعالجة، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء، مع تجنب التعرض المباشر للشمس والحرارة والأنشطة البدنية المجهدة".