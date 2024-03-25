كيف يمكن أن يتعود الأطفال على الصيام؟

يرغب الكثير من الأطفال خلال شهر رمضان الفضيل خوض تجربة الصيام ومحاكاة أقربائهم في تعظيم الشعائر الدينية، لكن هذه التجربة ليست بالأمر الهيّن، إذ تحتاج إلى اتباع مجموعة من التعليمات الطبية الصارمة، حتى يتعوّد الأطفال على ذلك.

ويقول الدكتور سعيد عفيف، أخصائي طب الأطفال بمدينة الدار البيضاء المغربية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه من الناحية الطبية فصيام الأطفال أقل من 10 سنوات قد يكون محفوفاً بالمخاطر.

وبين عفيف أنه "يمكن أن نُعوّد أطفالنا (فوق 10 سنوات) على الصيام بخطوات بسيطة، ومنها أن تتم هذه العملية بشكل مُتدرج، أي أن يصوم الطفل مثلا نصف يوم ويفطر ثم يصوم نصف اليوم الموالي ويفطر، على أن يحتسب له يوما كاملا بجمع النصفين".