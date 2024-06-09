كيفية الحفاظ على صحة الجسم أثناء استخدام الهاتف المحمول

في عالمنا المعاصر، أصبحت الهواتف المحمولة لا غنى عنها في حياتنا اليومية، حيث تستخدم لأغراض متنوعة تشمل التواصل والترفيه والعمل. ومع ذلك، يترتب على هذا الاعتماد الشديد على الهواتف المحمولة تأثير سلبي على صحتنا الجسدية، إذ قد يؤدي الاستخدام الطويل وغير السليم للهاتف إلى آلام في اليد والرقبة والظهر.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، يوفر الخبراء بعض النصائح البسيطة لحمل واستخدام الهاتف المحمول بشكل صحيح:

المحافظة على وضع معصمين في وضع محايد

احرص على عدم انحناء معصميك بشكل مفرط أثناء استخدام الهاتف، وحافظ على وضعهما في وضع محايد لتجنب آلام المعصم واليد.

امساك الهاتف بكلتا اليدين

استخدم كلا من يديك للتحكم في الهاتف، واستخدم كلتا الإبهامين للكتابة، وذلك لتقليل الضغط على يد واحدة فقط.