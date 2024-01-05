دراسة: كورونا طويلة الأمد تؤثر على الخلايا العضلية

كشفت دراسة أجراها باحثون هولنديون أن التعب والإرهاق الناتجين عن الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد له سبب جسدي، وذلك بعد اكتشاف تغيرات في الخلايا العضلية لدى المصابين، إذ تنتج الميتوكندريا طاقة أقل لديهم من الأشخاص الأصحاء، وفق ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

وتعتبر كورونا طويلة الأمد متلازمة مرتبطة بما يعرف بـ"التفكير الضبابي" والإجهاد وغيرها من المشاكل التي تتفاقم لدى المريض بعد النشاط البدني.

وقالت أستاذة الطب الباطني في المركز الطبي بجامعة أمستردام، ميشيل فان فوجت: "إننا نشهد تغيرات واضحة في العضلات لدى هؤلاء المرضى".

والشهر الماضي، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن وصفه فيروس كورونا طويل الأمد بأنه "هراء"، وهي "متلازمة حرب الخليج" في أكتوبر عام 2020.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "لقد تسببت في الأذى والإهانة لأعداد كبيرة من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من تلك المتلازمة.. وكان ينبغي أن أفكر في إمكانية نشر أبحاث مستقبلية بهذا الشأن".