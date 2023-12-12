"سلالة جديدة متفجرة" قد تجدد وباء كورونا في بريطانيا

بدأت السلطات الصحية في بريطانيا، باتخاذ إجراءات جديدة صارمة من أجل مكافحة سلالة جديدة متحورة من فيروس "كوفيد 19"، يُطلق عليه اسم (Norovirus)، وقد تبين أن المئات من البريطانيين مصابون بهذا الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، وصف الأطباء السلالة الجديدة بأنها "جديدة متفجرة"، ويمكن أن تجدد أزمة الوباء التي ظهرت في 2020، مؤكدة أن "المستشفيات البريطانية بدأت في حظر دخول الزوار بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس، حيث يخشى مسؤولو الصحة من موجة كوفيد جديدة قد تنجم عن هذه السلالة المتفجرة الجديدة".

وأكدت أن "مرضى هذا الفيروس يشغلون حالياً حوالي 498 سريراً في مستشفيات بريطانيا، بزيادة 19% مقارنة بسبعة أيام سابقة و15% عن العام الماضي، وفقاً لبيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا".