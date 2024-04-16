فوائد "سحرية" لإضافة الخيار إلى نظامك الغذائي الصيفي

يوفر استهلاك الخيار يوميًّا في الصيف فوائد صحية محددة بسبب خصائصه المرطبة والتبريدية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، بحسب موقع"NDTV".

ومن فوائد تناول الخيار في الصيف الترطيب، حيث يحتوي على 95% من الماء، ويعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى أن الخيار يعمل على تبريد الجسم من الداخل والخارج، إذ يعتبر وجبة خفيفة منعشة في الصيف، وقد يمنع حدوث ضربات الشمس.

كما يساعد الخيار في الحفاظ على توازن السوائل المناسب ووظيفة العضلات والإشارات العصبية في الجسم، وبسبب احتوائه على مركبات، مثل: الفيسيتين وحمض الكافيين، فإن له خصائص وقائية من الضوء، وقد يوفر حماية إضافية ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لكنه لا يعد بديلاً عن واقي الشمس.