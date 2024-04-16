فوائد "سحرية" لإضافة الخيار إلى نظامك الغذائي الصيفي
يوفر استهلاك الخيار يوميًّا في الصيف فوائد صحية محددة بسبب خصائصه المرطبة والتبريدية، بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، بحسب موقع"NDTV".
ومن فوائد تناول الخيار في الصيف الترطيب، حيث يحتوي على 95% من الماء، ويعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم عملية التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى أن الخيار يعمل على تبريد الجسم من الداخل والخارج، إذ يعتبر وجبة خفيفة منعشة في الصيف، وقد يمنع حدوث ضربات الشمس.
كما يساعد الخيار في الحفاظ على توازن السوائل المناسب ووظيفة العضلات والإشارات العصبية في الجسم، وبسبب احتوائه على مركبات، مثل: الفيسيتين وحمض الكافيين، فإن له خصائص وقائية من الضوء، وقد يوفر حماية إضافية ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية، لكنه لا يعد بديلاً عن واقي الشمس.
ونظرًا لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة وارتفاع نسبة الماء والألياف فيه، فإن الخيار يعد وجبة خفيفة مرضية ومغذية لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة أوزانهم خلال أشهر الصيف.
وعلاوة على ذلك، فإن الخيار يدعم الهضم الصحي ويمنع الإمساك، والذي يمكن أن يكون من المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف عندما يكون الجفاف أكثر احتمالًا.
ويعتبر الخيار غنيًّا بفيتامين A وC، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، مثل: البيتا كاروتين والفلافونويد، التي تساعد في دعم جهاز المناعة.
وبعض المركبات الموجودة في الخيار، مثل القرعيات والفلافونويد، لها تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والتورم، خاصة بعد التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة أو ممارسة النشاط البدني.
وتساعد بعض مركبات الخيار في مكافحة أعراض الحساسية، مثل: العطس والحكة والاحتقان، وقد يوفر استهلاك الخيار بانتظام بعض الراحة للأفراد المعرضين للحساسية الموسمية خلال فصل الصيف.
وتسهم رطوبة الجسم وتغذيته بالأطعمة الغنية بالمغذيات، مثل: الخيار، في الحفاظ على مستويات الطاقة وتعزيز المزاج الإيجابي خلال أشهر الصيف، أما الجفاف ونقص المغذيات فيؤديان حتما للشعور بالتعب والخمول.