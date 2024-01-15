سلطة الخيار أحدث صيحات "تيك توك".. هل تحسن صحة الأمعاء فعلا؟ (فيديو)

يروّج رواد "تيك توك" باستمرار لصيحات جديدة في عالم الصحة والجمال، بعضها مفيد والآخر ضار، بحسب المختصين.

مؤخرًا، حقق هاشتاغ سلطة الخيار #cucumbersalad أكثر من 558 مليون مشاهدة عبر التطبيق الشهير، بل وأصبحت السلطة ضمن الاتجاهات الصحية التي يعتمدها أخصائيو التغذية.

وبحسب موقع "ياهو لايف" يقول الأطباء، إن الخيار يصنف ضمن الأغذية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كما أنه منخفض بالسعرات الحرارية والدهون والكوليسترول والصوديوم.

ويُعد الخيار عنصرًا أساسيًّا في العديد من السلطات اليومية؛ نظرًا لاحتوائه على الكثير من الماء، ولتأثيره المنعش.

وشرحت أخصائية التغذية ريسا فوماشانه، "فضلاً عن كونها وجبة خفيفة لذيذة بين الوجبات، توفر سلطة الخيار الشهيرة على تيك توك العديد من الفوائد لجسمك، أبرزها تحسين صحة الأمعاء".

وأضافت: "إن تحسين صحة الأمعاء أمر مهم بشكل خاص؛ لأنه يمكن أن يكون السبب الجذري لتحسين الصحة العامة، بدءًا من خفض نسبة الالتهابات والآلام، وانتهاء بتنظيم حركة الأمعاء".