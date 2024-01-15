سلطة الخيار أحدث صيحات "تيك توك".. هل تحسن صحة الأمعاء فعلا؟ (فيديو)
يروّج رواد "تيك توك" باستمرار لصيحات جديدة في عالم الصحة والجمال، بعضها مفيد والآخر ضار، بحسب المختصين.
مؤخرًا، حقق هاشتاغ سلطة الخيار #cucumbersalad أكثر من 558 مليون مشاهدة عبر التطبيق الشهير، بل وأصبحت السلطة ضمن الاتجاهات الصحية التي يعتمدها أخصائيو التغذية.
وبحسب موقع "ياهو لايف" يقول الأطباء، إن الخيار يصنف ضمن الأغذية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كما أنه منخفض بالسعرات الحرارية والدهون والكوليسترول والصوديوم.
ويُعد الخيار عنصرًا أساسيًّا في العديد من السلطات اليومية؛ نظرًا لاحتوائه على الكثير من الماء، ولتأثيره المنعش.
وشرحت أخصائية التغذية ريسا فوماشانه، "فضلاً عن كونها وجبة خفيفة لذيذة بين الوجبات، توفر سلطة الخيار الشهيرة على تيك توك العديد من الفوائد لجسمك، أبرزها تحسين صحة الأمعاء".
وأضافت: "إن تحسين صحة الأمعاء أمر مهم بشكل خاص؛ لأنه يمكن أن يكون السبب الجذري لتحسين الصحة العامة، بدءًا من خفض نسبة الالتهابات والآلام، وانتهاء بتنظيم حركة الأمعاء".
فوائد سلطة الخيار للأمعاء
وقالت فوماشانه، إن الخيار يتكون من أكثر من 95% من الماء؛ ما يساعد على تليين البراز ومنع الإمساك، والحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.
وأضافت فوماشانه: "إن الألياف عالية الذوبان الموجودة في الخيار تعمل أيضًا كمبرد في المعدة وتساعد على إبطاء عملية الهضم لدينا عن طريق تكسير وامتصاص العناصر الغذائية، وهذا يساعدنا على تجنب الإمساك والانتفاخ".
وتابعت: "بما أن وصفة السلطة توصي بتخمير الخيار قليلا، فإنها تجعله غنيًّا بالبروبيوتيك؛ ما يمنع البكتيريا غير الصحية من النمو في معدتك، ويمنع في النهاية مشاكل المعدة البسيطة".
وشددت أخصائية التغذية على ضرورة الانتباه لكمية الملح التي تستخدم للسلطة، قائلة: "يحتوي الخيار المخلل على نسبة عالية من الصوديوم بسبب عملية النقع، وبما أن وصفة "تيك توك" الرائجة تحتوي على ملح حسب الرغبة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات الصوديوم إذا كنت من محبي الملح".
وأنهت حديثها، "إن استهلاك الكثير من الملح في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم؛ لذا تأكد من الاعتدال في الكمية التي تستهلكها".
طريقة تحضير سلطة الخيار
1 - قطِّع الخيار إلى قطع صغيرة الحجم وأضفها إلى وعاء.
2 - أضف بعض الملح، فهذا يساعد على تصريف الرطوبة الزائدة، واترك الخيار لمدة 5 دقائق.
3- جففها وأضف إليها بعض الثوم والبصل الأخضر أوالسمسم.
4- أضف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار مع ملعقة صغيرة من السكر، واخلطهما معًا.
5- أضف ملعقة صغيرة من خل الأرز وملعقة كبيرة من زيت السمسم.
6- امزج المكونات جيداً واستمتع بها.