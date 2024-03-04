5 فيتامينات تطيل عمرك

عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعدك بعض الفيتامينات على عيش حياة أطول وأكثر صحة، كما وتلعب دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة العامة، بحسب ما يؤكده الأطباء.

ورغم أن تناول المكملات الغذائية يعد إحدى طرق الحصول على هذه الفيتامينات، فإنه من المهم الحصول عليها من نظام غذائي متنوع ومتوازن أيضًا، لأنها تعزز صحة أجهزة الجسم وتسهم في طول العمر.

فيتامين د

يُطلق على فيتامين د غالبًا اسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لأداء الجهاز المناعي وصحة العظام والتحكم في المزاج. وتم ربط الكميات الكافية منه بانخفاض احتمالية الإصابة بأمراض طويلة الأمد، مثل: السرطان، واضطرابات المناعة الذاتية، وأمراض القلب.

وللحصول على ما يكفي منه ينصحك الأطباء بالتعرّض لأشعة الشمس وتناول الأسماك الدهنية (مثل: السلمون، والماكريل).