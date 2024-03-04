5 فيتامينات تطيل عمرك
عند تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، يمكن أن تساعدك بعض الفيتامينات على عيش حياة أطول وأكثر صحة، كما وتلعب دورًا مهمًّا في الحفاظ على الصحة العامة، بحسب ما يؤكده الأطباء.
ورغم أن تناول المكملات الغذائية يعد إحدى طرق الحصول على هذه الفيتامينات، فإنه من المهم الحصول عليها من نظام غذائي متنوع ومتوازن أيضًا، لأنها تعزز صحة أجهزة الجسم وتسهم في طول العمر.
فيتامين د
يُطلق على فيتامين د غالبًا اسم "فيتامين أشعة الشمس"، وهو ضروري لأداء الجهاز المناعي وصحة العظام والتحكم في المزاج. وتم ربط الكميات الكافية منه بانخفاض احتمالية الإصابة بأمراض طويلة الأمد، مثل: السرطان، واضطرابات المناعة الذاتية، وأمراض القلب.
وللحصول على ما يكفي منه ينصحك الأطباء بالتعرّض لأشعة الشمس وتناول الأسماك الدهنية (مثل: السلمون، والماكريل).
فيتامين c
غني بخصائص مضادة للأكسدة، ويعزز المناعة ويحمي الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة. كما إنه يساعد في إنتاج الكولاجين، وشفاء الجروح، وامتصاص الحديد.
وتشير الأبحاث إلى أن تناول ما يكفي من فيتامين C قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأنواع عديدة من السرطان، وفقدان الإدراك الناجم عن الشيخوخة.
ويعتبر البروكلي والفلفل الحلو والكيوي والحمضيات والتوت من المصادر الممتازة لفيتامين "سي".
فيتامين E
يساعد فيتامين E، المعروف بخصائصه القوية المضادة للأكسدة، في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة.
كما يعزز هذا الفيتامين صحة الجلد وجهاز المناعة. وفقًا للعديد من الدراسات، قد يقلل فيتامين E من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر.
وتعتبر المكسرات والبذور والسبانخ والزيوت النباتية والحبوب المدعمة من المصادر الغنية بهذا الفيتامين السحري.
فيتامين ب 12
مع التقدم في السن، يعد فيتامين ب 12 عنصرًا حيويًّا لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتركيب الحمض النووي، ووظيفة الخلايا العصبية. كما إنه يلعب دورًا حاسمًا في الصحة العامة.
وبحسب الأطباء يساعد الاستهلاك الكافي من فيتامين B12 في تجنب فقر الدم، والحماية من أمراض القلب، والحفاظ على الوظيفة الإدراكية.
وتعتبر اللحوم والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان والأطعمة المدعمة أمثلة على مصادر فيتامين ب12.