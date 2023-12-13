ثمرتا كيوي يوميا تغنيك عن مكملات فيتامين C

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول فاكهة الكيوي يخلصك من الحاجة إلى مكملات فيتامين C، خاصة في فصل الشتاء.

وقال أخصائيو التغذية إن الكيوي يعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، كما أنه مليء بمضادات الأكسدة، ويدعم المناعة، ويساعد على شفاء الجروح، وامتصاص الحديد.

ووفقا لموقع Health المتخصص في أخبار الصحة والتغذية، وجدت الدراسة أن تناول حبتين من فاكهة الكيوي يوميًّا لمدة 6 أسابيع يزيد من نسبة حمض الأسكوربيك (أو فيتامين C) بمقدار 150 ملجم يوميا في جسمك.

وأشار الباحثون إلى أن تناول هذه النسبة من فيتامين C يوميًّا يلغي الحاجة إلى المكملات، ويعود بفوائد صحية مختلفة.

وقالت لورا بوردي، أخصائية طب الأسرة: "من المعروف أن فاكهة الكيوي تعزز نظام المناعة الذي يحتاج دعما في موسم البرد والأنفلونزا نظرا لانتشار الفيروسات".

وأكدت الدراسة أن معظم الناس الذين يريدون تعزيز فيتامين C، يتناولون الحمضيات أو يضيفون المكمل الغذائي لنظامهم، ولكن تبين أن الكيوي يقدم نسبة أكبر من فيتامين C".

وأوصت الدراسة بإضافة ثمرة أو اثنتين من الكيوي يوميا، للحصول على الكمية الموصي بها من فيتامين C.

واستنتجت الدراسة أن الحصول على فيتامين C من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات أفضل من الحصول عليه من المكملات الغذائية؛ لأن الأطعمة الصحية تقدم العديد من الفوائد الأخرى بدلا من الفيتامين فقط.