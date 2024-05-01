أخطاء بسيطة ترتكبها عند التنظيف بالفرشاة تؤدي إلى اصفرار أسنانك

حذّر طبيب أسنان من أن الخطأ الشائع في تنظيف الأسنان يمكن أن يكون السبب وراء اصفرار الأسنان.

وحدد الدكتور "فراخ حميد" لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الخطأ البسيط الذي غالبًا ما يتم التغاضي عنه والذي يؤدي إلى اصفرار الأسنان هو عدم تبليل فرشاة الأسنان جيدًا قبل استخدامها، حيث إن الماء يساعد على توزيع المعجون على الأسنان بشكل متساوٍ، ما يجعل التنظيف أكثر فاعلية.

وأضاف "أيضًا، عندما تبلل الشعيرات، فإنها تصبح أكثر نعومة، وهذا يعني أنه عندما تقوم بتنظيف أسنانك، فإنها تكون أكثر لطفًا على لثتك وأسنانك، مما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر".

واستكمل: "لذا، تذكر، أن رشة سريعة من الماء على الفرشاة يمكن أن تسبب فرقًا واضحًا في الحفاظ على نظافة فمك وبياض أسنانك".