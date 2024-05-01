أخطاء بسيطة ترتكبها عند التنظيف بالفرشاة تؤدي إلى اصفرار أسنانك
حذّر طبيب أسنان من أن الخطأ الشائع في تنظيف الأسنان يمكن أن يكون السبب وراء اصفرار الأسنان.
وحدد الدكتور "فراخ حميد" لصحيفة "ميرور" البريطانية أن الخطأ البسيط الذي غالبًا ما يتم التغاضي عنه والذي يؤدي إلى اصفرار الأسنان هو عدم تبليل فرشاة الأسنان جيدًا قبل استخدامها، حيث إن الماء يساعد على توزيع المعجون على الأسنان بشكل متساوٍ، ما يجعل التنظيف أكثر فاعلية.
وأضاف "أيضًا، عندما تبلل الشعيرات، فإنها تصبح أكثر نعومة، وهذا يعني أنه عندما تقوم بتنظيف أسنانك، فإنها تكون أكثر لطفًا على لثتك وأسنانك، مما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر".
واستكمل: "لذا، تذكر، أن رشة سريعة من الماء على الفرشاة يمكن أن تسبب فرقًا واضحًا في الحفاظ على نظافة فمك وبياض أسنانك".
وأوضح الطبيب أن تنظيف الأسنان دون بل الفرشاة أو مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية، قد يجعلها تبدو أقل بياضًا بمرور الوقت.
وفسَّر الدكتور حميد "قد يبدو التنظيف الجاف بالفرشاة جيدًا للتخلص من البقع السطحية على الأسنان في البداية، ولكن دون الماء، لا ينتشر معجون الأسنان جيدًا، مما يؤدي إلى ظهور تغير لون الأسنان للأصفر".
وأنهى حديثه قائلاً: "تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الأطعمة الحمضية مباشرة يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا. وهذا يكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها ويجعل أسنانك تبدو أكثر اصفرارًا. وهذا يوضح أن تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب هو المفتاح للحفاظ على أسنانك طبيعية ومشرقة".