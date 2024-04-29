شجرة نادرة في مصر تقود لاكتشاف مذهل

كشف بحث جديد في مصر عن فاعلية أوراق شجرة «كولفيلا راسيموزا» في خفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير.

وحصل الباحث محمد سيد عبد الحفيظ على درجة الدكتوراه من جامعة قناة السويس، بعد مناقشة علمية للنتائج التي توصل إليها بحثه حول تأثير المادة الفعالة في خفض نسب السكري في الدم وعلاج أمراض أخرى.

وقال عبد الحفيظ، الذي يعمل في قسم العقاقير بكلية الصيدلة في الجامعة المصرية الروسية، في تصريح لتلفزيون محلي، إن شجرة «كولفيلا راسيموزا»، نادرة في مصر، ولم يبقَ منها سوى اثنتين، واحدة بحديقة الحيوان بالجيزة، والأخرى في متحف محمد علي بالمنيل في القاهرة. مضيفا أن بعض المزارع شرعت أخيرا في زراعتها لجمال زهورها.

وعن الموطن الأصلي لشجرة «كولفيلا راسيموزا» يقول عبد الحفيظ، إن منشأها الأساسي في مدغشقر بجنوب شرقي أفريقيا وأستراليا، موضحًا أنها تُستخدم للزينة.

وعن قصة الاكتشاف، يوضح الباحث المصري أنه خلال إجرائه تجارب تحضيرية على مجموعة من النباتات، وجد أن أوراق هذه الشجرة تحتوي على مواد فعالة علاجية قوية قادرة على خفض نسب السكر في الدم بشكل كبير، بالإضافة لمجموعة من الفوائد الأخرى.