الزبادي يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري
أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكي (FDA) الضوء الأخضر لصانعي الأغذية للإعلان عن أن الاستهلاك المنتظم للزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
ويوفر هذا الإعلان، بحسب تقرير نشره موقع nbcnews، فرصة كبيرة لِمُنتجِي الزبادي للترويج لمنتجاتهم كجزء من نمط حياة صحي، وإنْ كان ذلك بشروط معينة.
وفي حين يمكن للشركات الآن الإعلان عن فوائد الزبادي المحتملة في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، إلا أنها يجب أن تفعل ذلك بحذر، إذ يجب أن تتضمن أي لغة ترويجية موجهة نحو المستهلكين إخلاء مسؤولية يعترف بالأدلة المحدودة التي تدعم هذا الادعاء.
علاوة على ذلك، يتم تحديد الحد الأدنى لتقليل المخاطر المحتملة عند كوبين (أو ثلاث حصص) من الزبادي أسبوعيًّا.
ويندرج هذا القرار الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء ضمن فئة "المطالبات الصحية المؤهلة"، والتي لا تتطلب موافقة صريحة من إدارة الغذاء والدواء، ولكنها تتطلب من الشركات الالتزام بلغة محددة وافقت عليها الوكالة لتجنب الاتهامات بالادعاءات الكاذبة.
وقد سلط التماس بعض الشركات التجارية الضوء على الجانب الغذائي للزبادي، مثل: البروتين، والفيتامين، ومحتواه المنخفض من الصوديوم، إلى جانب الدراسات العلمية التي تدعم الارتباط بين استهلاك الزبادي المنتظم وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والحالات ذات الصلة.
ويعد التباين في محتوى السكر والدهون عبر منتجات الزبادي المختلفة أحد الاعتبارات الحاسمة. ففي حين أن بعض الخيارات منخفضة السعرات الحرارية وتوفر عناصر غذائية صحية، إلا أن الزبادي المنكه غالبًا ما يحتوي على مستويات عالية من السكريات المضافة، والتي يجب استهلاكها باعتدال.
وتربط الأبحاث باستمرار بين تناول كميات كبيرة من السكر وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
كما تتضمن الأدلة الداعمة للفوائد الصحية للزبادي نتائج دراسة أجريت عام 2022 تشير إلى أن منتجات الألبان المخمرة، وخاصة الزبادي، يمكن أن توفر الحماية ضد تطوّر مرض السكري من النوع الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، يحتل الزبادي مكانة بارزة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم ربطه بانخفاض خطر الإصابة بالمرض، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020.
وبهذا، في حين أن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يفتح الأبواب أمام مصنعي الزبادي للترويج لمنتجاتهم باعتبارها مفيدة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإنه يؤكد أيضًا أهمية الادعاءات القائمة على الأدلة وممارسات التسويق المسؤولة في صناعة الأغذية.