الزبادي يقلل مخاطر الإصابة بمرض السكري

أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكي (FDA) الضوء الأخضر لصانعي الأغذية للإعلان عن أن الاستهلاك المنتظم للزبادي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويوفر هذا الإعلان، بحسب تقرير نشره موقع nbcnews، فرصة كبيرة لِمُنتجِي الزبادي للترويج لمنتجاتهم كجزء من نمط حياة صحي، وإنْ كان ذلك بشروط معينة.

وفي حين يمكن للشركات الآن الإعلان عن فوائد الزبادي المحتملة في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، إلا أنها يجب أن تفعل ذلك بحذر، إذ يجب أن تتضمن أي لغة ترويجية موجهة نحو المستهلكين إخلاء مسؤولية يعترف بالأدلة المحدودة التي تدعم هذا الادعاء.

علاوة على ذلك، يتم تحديد الحد الأدنى لتقليل المخاطر المحتملة عند كوبين (أو ثلاث حصص) من الزبادي أسبوعيًّا.

ويندرج هذا القرار الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء ضمن فئة "المطالبات الصحية المؤهلة"، والتي لا تتطلب موافقة صريحة من إدارة الغذاء والدواء، ولكنها تتطلب من الشركات الالتزام بلغة محددة وافقت عليها الوكالة لتجنب الاتهامات بالادعاءات الكاذبة.