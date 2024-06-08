الكوابيس قد تنذر بمرض "الذئبة" قبل عام من تشخيصه

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الكوابيس، التي تكون واقعية للغاية وتترك تأثيراً قوياً على الشخص بعد الاستيقاظ وكأنها حدثت بالفعل، قد تكون بمثابة إشارة إنذار مبكر لمرض الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، وذلك قبل أكثر من عام من ظهور الأعراض التقليدية.

وبحسب تقرير نشره موقع livescience، تكشف هذه الأبحاث عن وجود علاقة جديدة بين الأحلام المضطربة ومرض الذئبة؛ مما يشير إلى أن هذه التجارب الليلية قد تكون نذيرًا لتفاقم المرض.

وأفاد المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة، وهو حالة مزمنة تتميز بالتهاب وتلف في أنسجة الجسم المختلفة، بأنهم يعانون من كوابيس شديدة قبل وقت طويل من تشخيصهم رسميًا.

وغالبًا ما تتضمن هذه الكوابيس سيناريوهات السقوط أو التعرض للهجوم أو الاحتجاز أو الدهس، والتي يصفها المرضى بأنها "مروعة".

وتشير المؤلفة الرئيسة ميلاني سلون، الباحثة في قسم الصحة العامة والرعاية الأولية بجامعة كامبريدج، إلى أن الأعراض النفسية العصبية تتم مناقشتها بشكل متكرر بين المرضى في مجموعات الدعم عبر الإنترنت.

ومع ذلك، نادرًا ما يتم الإبلاغ عن هذه الأعراض للأطباء، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة في الوعي السريري والتواصل بين المريض والطبيب.