علاج تجريبي لداء الذئبة قد يغير حياة مرضى المناعة الذاتية

نقل تقرير لموقع "فوكس نيوز" عن دراسة كشفت أن العلماء في جامعة موناش كانوا قادرين على معالجة الخلايا المعيبة التي يمكن أن تسبب مرض الذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي.

وحقق العلماء ذلك عن طريق غرس الخلايا البشرية - المسماة خلايا تي التنظيمية - التي تم أخذها من أشخاص أصحاء، ما أدى بعد ذلك إلى إنشاء آلية حماية تساعد على منع تفعيل المناعة الذاتية، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة.

وبينت الدراسة، التي نُشرت في ماتشوال كوميونيكيشن، أن الناس الذين يطورون مرض الذئبة وغيره من اضطرابات المناعة الذاتية يفتقرون إلى خلايا تي الخاصة.

واكتشف الباحثون في جامعة موناش طريقة لاصلاح عيب يسبب الطفرات من خلال خلايا المرضى الأصلية مع خلايا جذعية من الناس الأصحاء، بإمكانها معالجة الذئبة دون الحاجة إلى عقاقير مناعيّة سامّة.

العلاج الجديد كان قادراً على "الإيقاف الكامل" لتطور مرض الذئبة، وإعادة النظام المناعي غير الطبيعي إلى حالة صحية، ويمكن استخدام العلاج المختلط للخلايا التائية المستهدفة كعلاج لأكثر من 100 حالة أخرى من حالات المناعة الذاتية، بما في ذلك السكري، والتهاب المفاصل الروماتيزمي، وتصلب الأنسجة. ولا يزال البحث في المراحل الأولى ولكن النتائج الأولية واعدة.

وحصلت الدراسة التي قامت بها مؤسسة موناش الصحية على تمويل جزئي من تحالف لوبوس للبحوث في مدينة نيويورك، حيث قال تيودورا ستايفا، كبير الموظفين العلميين في التحالف ، في تعليق على فوكس نيوز ديجيتال: "نحن سعداء لأننا ساعدنا على جعل هذا التقدم ممكنا بتمويل جزئي من تحالف أبحاث لوبوس".