علماء: للنخاع الشوكي القدرة على تكوين ذكرياته بمعزل عن الدماغ

يتعلّم ويحفظ

وأوضحت آيا تاكيوكا، الباحثة الرئيسة في مركز "RIKEN" الياباني لعلوم الدماغ، أهمية هذا الاكتشاف، قائلة: "غالبًا ما يُعزى التعلم والذاكرة إلى وظائف الدماغ حصريًا. وعلى الرغم من أن العلماء عرفوا منذ أكثر من قرن أن الحبل الشوكي يمكنه التعلم والتكيف مع الحركات في غياب مدخلات الدماغ، لم نكن نعرف كيف يتعلم الحبل الشوكي ويحفظ ما تعلمه".

وللتعمق في هذه الظاهرة، شرعت تاكيوكا وفريقها في السعي إلى توضيح دور الخلايا العصبية في الحبل الشوكي في التعلم الانعكاسي.

وتضمنت دراستهم التلاعب بالمدخلات الحسيّة لمعرفة ما إذا كانت خلايا الحبل الشوكي قادرة على التكيّف بشكل مستقل، خالية من الإشارات الواردة من الدماغ.

وباستخدام زوج من الفئران ذوي النخاع الشوكي المقطوع، أحدهما تم تصنيفه على أنه "تحكم" والآخر على أنه "تجريبي"، أخضع الباحثون الفئران لسلسلة من الاختبارات التي تضمّنت صدمات كهربائية قصيرة.

ومن اللافت للنظر أن فأر التجربة أظهر سلوكًا متعلّمًا من خلال رفع ساقيه لتجنب التحفيز الكهربائي، بغض النظر عن مدخلات الدماغ.

وكشفت التحقيقات الإضافية عن الدوائر العصبية المعقّدة المسؤولة عن وظيفة الذاكرة هذه، فمن خلال تعطيل مجموعات معينة من الخلايا العصبية الشوكية في الفئران المعدلة وراثيًا، حدّد الباحثون مجموعات متميزة من الخلايا العصبية المهمة للتعلم واسترجاع الذاكرة.

ومن الجدير بالذكر أن الخلايا العصبية الموجودة في الجزء السفلي من الحبل الشوكي ظهرت باعتبارها محورية للاحتفاظ بالسلوكيات المكتسبة، مما يؤكد تقسيم العمل داخل الخلايا العصبية في الحبل الشوكي.