تطوير مادة حيوية جديدة لإصلاح وتجديد أنسجة الحبل الشوكي

طور باحثون في إيرلندا، مادة حيوية هجينة في شكل جسيمات نانوية، لتعزيز إصلاح وتجديد الأنسجة بعد إصابات الحبل الشوكي.

واستخدم الباحثون من جامعة "ليمريك" نوعًا جديدًا من الدعامات ومركب بوليمري جديدًا موصلًا بالكهرباء، لتعزيز نمو وتجديد أنسجة الحبل الشوكي المصابة.

وقال موريس كولينز، من جامعة ليمريك وأحد الباحثين المشاركين في العمل: "تؤثر إصابات الحبل الشوكي على جميع جوانب حياة الأشخاص المصابين، ويؤدي هذا الاضطراب المنهك إلى الشلل".

وأضاف كولينز: "في الولايات المتحدة وحدها، تبلغ تكاليف الرعاية الصحية السنوية لمرضى إصابات النخاع الشوكي نحو 9.7 مليار دولار، وبما أنه لا يوجد علاج متاح حاليًا، فإن البحث المستمر لإيجاد علاج يحسن نوعية حياة المرضى".

ويهدف مجال هندسة الأنسجة إلى حل المشكلة العالمية المتمثلة في نقص الأعضاء والأنسجة المُتبرع بها، حيث ظهر اتجاه جديد في شكل مواد حيوية موصلة، والذي يمكن أن يحدث نقلة نوعية في علاج خلايا الجسم التي تتأثر بالتحفيز الكهربائي مثل خلايا القلب أو الخلايا العصبية.