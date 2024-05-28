لأول مرة.. باحثون ينجحون في علاج مرض السكري

كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مفاجأة سارة لمرضى السكري، بعد أن أعلن باحثون في الصين أنهم تمكنوا من علاج المرض لأول مرة.

وفي التفاصيل كان المريض، والذي يبلغ من العمر 59 عامًا، يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عامًا.

وخضع المريض لعملية زراعة خلايا رائدة، في العام 2021، ولم يتناول الأدوية منذ العام 2022.

وشمل العلاج التجريبي، وفقًا للصحيفة، إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقد المريض تقريبًا كل وظائف هذه الخلايا، المعروفة باسم "الجزر" (Islets).