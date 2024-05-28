لأول مرة.. باحثون ينجحون في علاج مرض السكري
كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية مفاجأة سارة لمرضى السكري، بعد أن أعلن باحثون في الصين أنهم تمكنوا من علاج المرض لأول مرة.
وفي التفاصيل كان المريض، والذي يبلغ من العمر 59 عامًا، يعاني من مرض السكري من النوع الثاني لمدة 25 عامًا.
وخضع المريض لعملية زراعة خلايا رائدة، في العام 2021، ولم يتناول الأدوية منذ العام 2022.
وشمل العلاج التجريبي، وفقًا للصحيفة، إنشاء نسخة اصطناعية من الخلايا الموجودة في البنكرياس، والتي تنتج الأنسولين، وتحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وفقد المريض تقريبًا كل وظائف هذه الخلايا، المعروفة باسم "الجزر" (Islets).
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة المريض كانت تتطلب حقن أنسولين يوميًا لمنعه من الدخول في غيبوبة السكري.
وبالرغم من أن الصحيفة ذكرت أنه حتى هذه اللحظة، لم يتم شفاء أي شخص من مرض السكري على الإطلاق، إلا أن الحالة في الصين تشير إلى إمكانية استعادة قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي دون تغيير نمط حياة المريض أو الحاجة إلى أدوية وحقن.
وشددت الصحيفة على أن هناك طريقًا يجب على الباحثين قطعه، قبل أن تتم الموافقة على هذه العملية على نطاق واسع.