3 أنظمة غذائية لمكافحة مرض السكري

أوضح الدكتور روبرت لوستيج، خبير الغدد الصماء بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، كيفية تجنب مرض السكري وعكسه من خلال ثلاثة أنظمة غذائية، وجاء ذلك خلال حوار في برنامج "يوميات الرئيس التنفيذي" مع ستيفن بارتليت.

ووفقاً لصحيفة " ميرور" البريطانية، ذكر الدكتور لوستيج، أن الأنظمة الغذائية الكيتونية، مثل نظام باليو، والصيام المتقطع يمكن أن تساهم بشكل كبير في خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز استجابة الكبد للأنسولين،

وتعتمد هذه الأنظمة على تقليل تناول الكربوهيدرات والسكريات المكررة؛ مما يساعد على التخلص من الدهون الزائدة في الكبد وفقدان الوزن.