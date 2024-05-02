بعد وفاة طفل.. استنفار فرنسي ضد السعال الديكي

أثارت وفاة طفل بالسعال الديكي في فرنسا حالة من القلق في البلاد مع الإعلان عن وجود عشرين بؤرة للعدوى بالمرض في ثماني مناطق.

وكان هذا المرض نادرًا، لكنه لم يختف قط، وهو شديد العدوى، وقد وصل عدد حالات السعال الديكي المسجلة منذ بداية عام 2024 من قبل الفرق الطبية في المركز الاستشفائي لينفال في مدينة نيس إلى 10 حالات، بحسب محطة "تي.إف1" الفرنسية.

ومع عودة ظهور المرض، توفي الأسبوع الماضي رضيع مصاب بالعدوى يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع، بعد أن تم إدخاله إلى العناية المركزة مع ثلاثة أطفال آخرين.

وأصدرت هيئة الصحة العامة الفرنسية من جانبها تنبيهًا يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة استئناف انتشار المرض، الذي يمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

الأعراض وطرق العدوى

والسعال الديكي عدوى تصيب الجهاز التنفسي بسبب بكتيريا "بورديتيلا السعال الديكي"، التي تنتقل بسهولة شديدة عن طريق الهواء، من خلال الاتصال بشخص مصاب بالسعال.

وتكون العدوى أكبر خلال الأسبوع الأول بعد ظهور الأعراض، ومن المحتمل أن ينقل المريض العدوى إلى ما يصل إلى سبعة عشر شخصًا.

ويمكن أن تستمر فترة الحضانة ما بين سبعة أيام وثلاثة أسابيع. ويؤدي السعال الديكي إلى حمى منخفضة قبل أن يظهر في نوبات سعال متكررة وطويلة الأمد. ولدى بعض المرضى، تكون نوبات السعال مصحوبة بالقيء.

العلاج والمضاعفات

لدى غالبية المرضى، يتم علاج السعال الديكي بشكل فعال باستخدام المضادات الحيوية الماكرولايدية، ولكنه يمكن أن يكون خطيرًا بالنسبة لمرضى الجهاز التنفسي المزمنين، ومن يعانون من ضعف المناعة، والنساء الحوامل. كما يسبب مضاعفات عند الأطفال.

ويتم علاج السعال الديكي في وقت مبكر جدًّا، لمدة خمسة أيام فقط بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية الفعالة، مقارنة بثلاثة أسابيع في المتوسط ​​في غياب العلاج.

ورغم أن الوفيات نادرة، فإنها يمكن أن تحدث بشكل خاص عند الرضع الصغار جدًّا وغير متلقي المطعوم.

ومنذ عام 2013، تم إدخال ألف طفل تحت سن العام الواحد إلى المستشفيات في فرنسا بسبب السعال الديكي، ويتم تسجيل عدد قليل من الوفيات كل عام.