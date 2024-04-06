السعال الديكي.. مرض خطير يتفشى في أستراليا

سجلت أستراليا نحو 2799 إصابة بمرض السعال الديكي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وهو مرض تنفسي خطير ومعدٍ للغاية.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز حصدت العدد الأكبر بأكثر من 1000 حالة في كل ولاية.

والسعال الديكي تسببه بكتيريا البورديتيلة الشاهوقية، وتشبه الأعراض الأولية لهذا المرض أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى، مثل سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف والحمى، وفي الأسبوع الثاني من المرض، تصبح نوبات السعال أسوأ وأكثر تواترا، حيث يمكن أن تستمر لمدة تتراوح بين 6 و 12 أسبوعا.