تفوق المتوقع.. دراسة تكشف سعة تخزين الدماغ البشري

كشفت الأبحاث الحديثة أن الدماغ البشري يمتلك قدرة تخزين بيانات أكبر بعشر مرات مما كان مقدَّرًا في السابق. هذا الاكتشاف، المتجذر في نهج جديد لدراسة اللدونة التشابكية، له آثار مهمة على فهم العلماء للذاكرة، والتعلم، ووظيفة الدماغ، بحسب تقرير نشره موقع "Science Times".

وقدَّم فريق من العلماء طريقة مبتكرة لفحص حجم المعلومات المخزنة، ودقة اللدونة، وقوة المشابك العصبية، وهي الخصائص الثلاث الحاسمة في فهم الذاكرة البشرية، وعمليات التعلم، بما في ذلك تدهورها بسبب الشيخوخة أو الأمراض.

ويتفوق هذا النهج الجديد، الذي يرتكز على نظرية المعلومات، على المنهجيات القديمة بكونه أكثر شمولاً وقابلية للتطوير، وهو يمثل زيادة تقدر بعشرة أضعاف في سعة تخزين المعلومات، ويمكن تطبيقه على مجموعات بيانات واسعة ومتنوعة، مما يوفر نظرة ثاقبة لأنواع مختلفة من المشابك العصبية.

وشددت كريستين هاريس، الأستاذة في جامعة تكساس في أوستن والمؤلفة المشاركة في الدراسة، على الفوائد المحتملة لأبحاث اللدونة التشابكية، حيث قالت: “هذا التحليل التفصيلي لقوة التشابك العصبي واللدونة يمكن أن يُحدث ثورة في فهمنا للتعلم والذاكرة، إنه يتيح لنا استكشاف هذه الآليات في أنواع مختلفة من الدماغ، بما في ذلك أدمغة الإنسان، والحيوان، والشيخوخة“.