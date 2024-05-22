"فيروس الهربس" قد يكون علاجًا واعدًا لسرطان الدماغ لدى الأطفال

وفقًا لموقع "إندبندت" البريطاني، إن معدل بقاء الأطفال الذين يعانون من الأورام الدبقية المتطورة على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات هو 11% إلى 22% فقط.

ووفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، يقول الخبراء إن الأرقام لم تتحسن منذ 30 عامًا، وفي الوقت الحالي، يتعيَّن على عدد قليل من الأطفال الذين تم شفاؤهم الخضوع لعلاجات تم تطويرها في البداية للبالغين قد تكون ضارة بأدمغتهم النامية.

وبحسب الموقع، هناك حاجة ماسة إلى خيارات علاجية أكثر أمانًا وفاعلية للأطفال لتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة وتقليل الآثار الجانبية طويلة المدى.

ما دفع الباحثين إلى استخدام فيروس "الهربس" البسيط المصمم وراثيًّا من النوع الأول للقضاء على الخلايا السرطانية. إذ إن هذا النوع من الفيروسات مثالي لأورام الدماغ؛ لأن "الهربس" يستهدف الخلايا العصبية بشكل طبيعي.

وتم تصميم الفيروس ليدخل الخلايا السرطانية ويتكاثر بسرعة، كي يؤدي إلى فتح الخلايا وعرضها على جهاز المناعة؛ ما يؤدي إلى تدميرها بشكل فعال.

وأشار الموقع إلى أنه تم بالفعل استخدام الفيروس في تجربة المرحلة الأولى الصغيرة حيث شوهدت الاستجابات للعلاج لدى 11 من أصل 12 طفلًا. إذ يزيد من عدد خلايا الدم البيضاء التي تعزز المناعة داخل الأورام.

كما يريد العلماء الآن دمج الفيروس مع لقاح السرطان المسمى "SNAPvax"، ويأملون أن يسمح هذا النهج للقاح بتهيئة جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية، فضلًا عن احتمالية الحفاظ على آثار الفيروس.