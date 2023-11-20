بروتين مطور لتعزيز وظائف الذاكرة

وبالإضافة إلى تعميق فهم العلماء لآليات عمل الذاكرة في الدماغ، حملت الدراسة أيضًا إمكانية التوصل إلى علاجات مبتكرة للحالات العصبية والنفسية مثل الخرف.

وأكد البروفيسور كلاوديو غراسي، أستاذ علم وظائف الأعضاء، الدور الحاسم للبروتين المطور في تشكيل التغيرات الهيكلية في الخلايا العصبية، وخاصة في تطوير التشعبات المهمة لنقل المعلومات داخل الشبكات العصبية، وهي تغييرات أساسية في عمليات التعلم والذاكرة.

وأوضح غراسي، أن الذاكرة تتضمن تغيرات في اتصالات الخلايا العصبية داخل مناطق محددة في الدماغ مثل الحصين، وهذه التعديلات يتم تحفيزها من خلال التجارب الحسية وتتضمن مسارات إشارات معقدة مع العديد من البروتينات، ويعتبر "LIMK1 أحد هذه التعديلات البروتين الضروري للذاكرة، لذا فإن تنظيمه أمر محوري لنضج العمود الفقري المتشابك.

نهج كيميائي مبتكر

كريستيان ريبولي، المؤلف الأول للدراسة والأستاذ المشارك في علم وظائف الأعضاء، أكد النهج "الكيميائي" المبتكر الذي تم اعتماده خلال الدراسة، إذ يركز هذا النهج، الذي يجمع بين علم الوراثة والكيمياء، على الاستفادة من خصائص الراباميسين لتعديل تسلسل بروتين LIMK1، ما يتيح تنشيطه والتحكم به بشكل فعال.

وأضاف: "في النماذج قبل السريرية التي تظهر التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، أدى استخدام هذا العلاج الجيني، مع تعديل LIMK1 باستخدام الراباميسين، إلى تحسين الذاكرة بشكل ملحوظ“، مؤكدًا أن هذا النهج سيفتح سبلًا للتأثير على الذاكرة في كلٍّ من الحالات الطبيعية والمرضية؛ ما يوفر إمكانية إجراء أبحاث وعلاجات رائدة في علم الأعصاب.

وكخطوة تالية، يتم إجراء المزيد من التجارب للتحقق من فعالية هذا العلاج في نماذج الأمراض العصبية التجريبية مثل مرض الزهايمر. كما تتضمن المرحلة المقبلة تقييم قابلية تطبيق هذه التكنولوجيا على البشر؛ ما يمثل خطوة كبيرة في السعي لمعالجة عجز الذاكرة في الاضطرابات العصبية.

المصدر: موقع "scitechdaily " الأمريكي