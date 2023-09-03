دراسة: اتصال الذاكرة والشهية في الدماغ البشري يفسر السمنة

خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن الاتصالات المتقطعة بين الذاكرة والشهية التي تنظم في دوائر الدماغ تتناسب بشكل مباشر مع مؤشر كتلة الجسم، لا سيما في المرضى الذين يعانون من اضطراب أو الإفراط في تناول الطعام (الشراهة ) الذي يمكن أن يؤدي إلى السمنة.

وأشارت الدراسة الذي أجراها مركز الأبحاث التابع لجامعة هارفارد، وكلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا إلى أن الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة لديهم ضعف في الاتصالات بين الحصين الظهراني الجانبي (dlHPC) ومنطقة ما تحت المهاد الجانبي (LH)، ما قد يؤثر على قدرتهم على التحكم أو تنظيم الاستجابات العاطفية عند توقع وجبات أو مكافآت مجزية.

وبحسب موقع "ساينس الديلي" الأمريكي، تمكن الباحثون من تقييم المرضى الذين تمت بالفعل مراقبة أدمغتهم كهربائيًّا في وحدة مراقبة الصرع، إذ وجدوا أن الحصين الظهراني الجانبي ومنطقة ما تحت المهاد ينشطان في وقت واحد عندما يتوقع المشاركون تلقي الوجبة المجزية.

وقال الموقع، إن الباحثين وجدو أن ضعف دائرة ما تحت المهاد والحصين لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة يتناسب طرديًّا مع مؤشر كتلة الجسم لديهم، إذ كان الاتصال أكثر اضطرابًا لدى المشاركين الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم مرتفع.

ويأمل الباحثون في استخدام نتائج البحث لتحديد الأفراد الذين من المحتمل أن يصابوا بالسمنة في وقت لاحق من الحياة، وتطوير علاجات جديدة للمساعدة في تحسين وظيفة هذه الدائرة الحرجة التي يبدو أنها تسير بشكل منحرف في المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة.

ويحذر الاتحاد العالمي للسمنة من أن أكثر من نصف سكان العالم سيصنَّفون على أنهم يعانون من السمنة أو زيادة الوزن بحلول عام 2035، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة للتصدي لهذه الأزمة.

المصدر :موقع "ساينس ديلي" الأمريكي