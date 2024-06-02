5 فيتامينات ومعادن يشيع نقصها بين سكان العالم.. وأفضل مصادرها

من المعروف أن الفيتامينات والمعادن هي اللبنات الأساسية التي تحافظ على عمل أجسامنا بسلاسة، ونحصل عليه عادة من غذائنا الذي نستهلكه، ونظرًا لأن كثيرًا منا لا يتبع نظامًا غذائيًّا متوازنًا، فمن المثير للدهشة أن أوجه القصور أصبحت شائعة، والتي يؤكد الأطباء أنها خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" فإن هناك 6 فيتامينات يشيع نقصها بين سكان العالم، وأفضل المصادر لمكافحتها.

نقص الحديد

الحديد هو معدن أساسي يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الهيموجلوبين؛ وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والذي يحمل الأكسجين لأنحاء الجسم جميعها.

ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم الذي يتميز بالتعب والضعف وشحوب الجلد.

ويرى خبراء في مجال الصحة أن إضافة الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والعدس والحمص واللحوم الحمراء يساعد في معالجة هذا النقص. وبالنسبة للنباتيين، فإن الخيارات مثل العدس والحمص مفيدة بشكل خاص.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد نقص الحديد أحد أكثر حالات نقص المغذيات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال.

نقص فيتامين د

فيتامين د ضروري لصحة العظام لأنه يساعد في امتصاص الكالسيوم.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل متعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام والكساح عند الأطفال.

وتشمل أفضل مصادر فيتامين د ضوء الشمس والحليب المدعم وصفار البيض والأسماك الدهنية.

ويمكن لقضاء 10-15 دقيقة في الشمس يوميًا أن يعزز مستويات فيتامين د بشكل كبير.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الهندية لأمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن نسبة كبيرة من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين د.

نقص فيتامين ب12

يشدد الأطباء على أن فيتامين ب 12 ضروري لوظيفة الأعصاب وإنتاج الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء.

ويمكن لنقصه أن يسبب فقر الدم الشديد وبعض المشاكل العصبية.

وتشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 الكبد والكلى الحيوانية والأسماك ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبنة واللبن الرائب والحبوب المدعمة.

ويوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية؛ لذا ينتشر نقصه بين النباتيين.

نقص الكالسيوم

الكالسيوم ضروري لعظام وأسنان قوية، ووظيفة العضلات، والإشارات العصبية، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

وتعد منتجات الألبان مثل الحليب والجبنة واللبن الرائب مصادر ممتازة للكالسيوم، وكذلك الخضراوات مثل البروكلي.

كما توفر الأطعمة المدعمة، بما في ذلك بعض الحبوب والحليب النباتي، كميات جيدة من الكالسيوم.

يشار إلى أن نقص الكالسيوم منتشر في العالم، خاصة بين النساء بعد انقطاع الطمث، واللواتي يتجنبن منتجات الألبان.