باحثون يحققون إنجازا في تشخيص أنواع من سرطان الدماغ

ويتوقع الخبراء أن التشخيص المبكر الذي يسهله اختبار الدم هذا يمكن أن يسرع العلاج، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة للمرضى الذين يكافحون بعضًا من أكثر أشكال سرطان الدماغ فتكًا.

وبحسب الصحيفة، ركزت الدراسات الأولية التي أجراها مركز التميز لأبحاث أورام الدماغ في إمبريال كوليدج لندن وصندوق إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، على دقة الاختبار في تشخيص الأورام الدبقية، بما في ذلك الورم الأرومي الدبقي (GBM)، وهو ورم الدماغ الأكثر انتشارًا لدى البالغين، وكذلك الأورام النجمية وأورام الدبقيات قليلة التغصن، حيث أظهرت النتائج حساسية تحليلية عالية، ونوعية، ودقة، كما ورد في المجلة الدولية للسرطان.

ويعمل اختبار الدم TriNetra-Glio، الذي طورته شركة Datar Cancer Genetics، عن طريق عزل الخلايا الدبقية المنتشرة من الدم، ما يوفر طريقة تحديد مجهرية بعد صبغها.